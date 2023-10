Jacobelli: “Milan-Juve significativa. Darà molte indicazioni sul futuro”

Xavier Jacobelli ha presentato la sfida tra Milan e Juventus: una sfida importante per entrambe le squadre e dai grandi spunti per l'avvenire

Intervenuto a Radio Bianconera, Xavier Jacobelli ha parlato delle sue prospettive per il match di cartello Milan-Juventus. Ecco le sue parole: “Imporsi in un confronto di così grande livello significherebbe molto sia per la Juventus che per il Milan. Le rose di entrambe le squadre sono abbastanza ampie da poter sopperire agli infortuni, per cui credo sarà una gran bella partita. Match che potrà dare indicazioni anche sulle prospettive future delle due squadre. C'è livello, c'è qualità e c'è voglia da parte di entrambe, in un campionato che si sta dimostrando incerto e combattuto".