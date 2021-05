Jacobelli: “L’assemblea Exor di domani ribadirà la fiducia in Andrea Agnelli. Su Allegri…”

Il direttore di Tuttosport ha parlato

TORINO - Xavier Jacobelli , direttore di Tuttosport, ha parlato ai microfoni di TMW Radio sulla situazione in casa Juventus , ma non solo. Queste le sue parole: "L’assemblea Exor di domani, secondo quanto ci risulta, ribadirà la fiducia in Andrea Agnelli. I prossimi giorni poi saranno giorni cruciali, lunedì 31 maggio potrebbe arrivare l’esclusione della Juventus dalle competizioni europee per la questione Superlega. Qualora accadesse i tre club interessati (Real Madrid, Barcellona, ndr) ricorreranno al Tas di Losanna chiedendo una sospensiva per partecipare intanto alla Champions League del prossimo anno e poi procedere con il processo. Conte? Non c’è mai stata una dichiarazione ufficiale di Conte sul suo futuro. Il discorso è molto semplice: l’Inter di Suning da inizio anno si è trovata di fronte a imprevisti economici dovuti dalla chiusura dei rubinetti in Cina. E’ evidente, però, che la società di Zhang vada incontro a una politica di ridimensionamento. E’ inevitabile quando devi risalire la corrente. I tagli nella rosa importanti saranno in uno o due giocatori che sono stati fondamentali nella corsa allo Scudetto. Il candidato naturale sembrava fosse Allegri, ma i segnali raccolti ci dicono che è sempre più probabile che torni alla Juventus".

A proposito di Juventus ha parlato Cristiano Ronaldo sui suoi profili social analizzando la stagione dei bianconeri: "La vita e la carriera di ogni top player sono fatte di alti e bassi. Anno dopo anno affrontiamo squadre fantastiche, con giocatori straordinari e obiettivi ambiziosi, quindi dobbiamo sempre dare il massimo per mantenerci a livelli di eccellenza. Quest'anno non siamo riusciti a vincere la Serie A, complimenti all'Inter per il meritato titolo. Devo comunque valorizzare tutto quello che abbiamo realizzato in questa stagione alla Juventus, sia in termini collettivi che individuali. La Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e il trofeo Serie A Top Scorer mi riempiono di felicità, soprattutto per le difficoltà che portano con sé, in un Paese dove nulla è facile da vincere. Con questi traguardi ho raggiunto un obiettivo che mi ero prefissato sin dal primo giorno in cui sono arrivato in Italia: vincere il Campionato, la Coppa e la Supercoppa, ma anche essere Miglior Giocatore e Capocannoniere in questo grande Paese calcistico pieno di giocatori straordinari, club giganti e una cultura calcistica molto personale.