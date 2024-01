Jacobelli: “La Juventus farà delle valutazioni sul futuro di Chiesa”

Dagli studi di Rai Sport, Xavier Jacobelli ha parlato dell'attaccante della Juventus, Federico Chiesa. Ecco le sue parole: "È stato fondamentale per la conquista dell'Europeo ed è stato fermo 10 mesi a causa di un gravissimo infortunio, a fine stagione verrà fatta un'attenta valutazione perché ha saltato tante gare anche importanti. La Juventus che ha in testa Giuntoli è giovane, conta sette giocatori cresciuti nella next gen e non mi stupirei se arrivasse un'offerta importante per Chiesa".