Jacobelli: “La decisione sulla panchina della Juventus è ancora da chiarire”

Xavier Jacobelli ha parlato del futuro della panchina della Juve: per il giornalista, la società bianconera non avrebbe ancora sciolto i dubbi

Intervistato a Radio Bianconera, Xavier Jacobelli ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Ecco le parole del giornalista: "Il prossimo mercato sarà prevalentemente un mercato per allenatori. Parliamo di Juventus, Milan e Napoli in Italia, ma anche Bayern Monaco e Liverpool saranno alla ricerca di una nuova guida tecnica. In casa bianconera bisognerà sicuramente chiarire cosa accadrà con Allegri. Gli scenari possibili sono essenzialmente due: il primo lo vede rimanere alla Juve con tanto di rinnovata fiducia da parte della società, il secondo lo vede invece lasciare il club, bisogna vedere dopo un esonero oppure attraverso una risoluzione consensuale".