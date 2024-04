Jacobelli: “Juventus, c’è bisogno di riaccendere la tifoseria”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Radio Bianconera sul momento complicato della Vecchia Signora, considerando anche i primi rumors per l'organizzazione della prossima stagione, compreso l'allenatore dei piemontesi: "Credo ci sia bisogno di riaccendere l’entusiasmo della tifoseria. Questa deve essere la condizione di partenza per far nascere la prossima annata sotto i migliori auspici. Questo entusiasmo lo dovrà portare l’allenatore, quello attuale oppure uno nuovo, o potrà nascere dal mercato. Il calore della piazza è importantissimo per qualsiasi squadra. La cosa da fare in questo momento è concentrarsi sul presente, come dice giustamente Allegri".