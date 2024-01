Jacobelli: “E’ cambiato tutto alla Juventus, lo Stadium è un fortino”

Xavier Jacobelli , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus . Ecco le sue parole a TMW Radio: "Ciò che conta è che dalla sconfitta a Reggio Emilia al 3-0 contro il Sassuolo in 115 giorni è cambiato tutto in casa Juventus. Lo Stadium è un fortino , si viaggia su una media punti straordinaria e si sta vedendo la miglior versione di Vlahovic, quella che viaggiava a un gol a partita alla Fiorentina.

Ricordiamo anche che gli ultimi gol di Vlahovic hanno portato nove punti tra Frosinone, Salernitana e Sassuolo. Adesso contro il Lecce la Juventus può superare l’Inter che sarà impegnata in Supercoppa. Vlahovic è riuscito a rompere il ghiaccio e si è sbloccato, dopo l’estate difficile con le tante voci di mercato e il possibile scambio con Lukaku per fortuna della Juve Vlahovic è rimasto.

Questa Juventus fin da inizio stagione ha rimarcato come questo doveva essere l’anno del rilancio dopo una stagione difficilissima, chiusa con penalizzazioni ed esclusione dalle coppe europee. Quel che fa la differenza è l’atteggiamento che si sta vedendo, oltre al lavoro della Next Gen che vede in Yildiz l’emblema del progetto".