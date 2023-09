Jacobelli: “Le strade tra Pogba e la Juve si stanno separando”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua a TMW Radio, parlando di Paul Pogba. Ecco le sue parole: "Spero di sbagliarmi ma temo che le strade di Pogba e di Juventus si stiano separando sempre di più. Il club comunque in questa situazione non c’entra nulla e non rischia nulla. Per il giocatore invece potrebbero oscillare dai due ai quattro anni di squalifica.