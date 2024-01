Jacobelli: “La Juve sta ottenendo i frutti della Next Gen”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dei giovani della Next Gen bianconera.

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio sui bianconeri: "Non basterebbe una trasmissione per snocciolare tutti gli affari fatti da Giuntoli al Napoli e credo che sia un grande rimpianto per il Napoli.

Ora Giuntoli deve lavorare all’interno delle restrizioni del bilancio bianconero, come fatto anche in estate con il solo arrivo di Weah. In questo momento la Juventus sta raccogliendo i frutti dell’investimento fatto nel 2018 con la Next Gen.

Se con Allegri hanno esordito ben 30 giocatori provenienti dal progetto Next Gen, se in tanti sono serviti anche per fare cassa e sistemare il bilancio, significa che la scelta fatta nel 2018 è stata sacrosanta".

