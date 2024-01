Jacobelli: “La Juventus sta crescendo, bene anche la Next Gen”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del percorso dei bianconeri in Serie A.

Xavier Jacobelli , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus , parlando anche del momento della squadra bianconera. Ecco le sue parole sul cammino della Vecchia Signora in campionato ed in Coppa Italia: "La Juventus sta crescendo.

Non bisogna dimenticare le cinque sconfitte in sei partite lo scorso anno in Champions League, però stanno arrivando delle buone risposte.