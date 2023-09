Jacobelli: “La Juventus per lo Scudetto deve migliorare il gioco”

Questa è una stagione campale per la Juventus e per lo stesso Allegri. Sa benissimo che non può fallire dopo il biennio che si è lasciato alle spalle e l'ultima stagione in particolare, con 17 sconfitte tra campionato e coppe. E ancora più pesanti da digerire per i tifosi bianconeri quelle 5 sconfitte nelle sei partite della fase a gironi della Champions League che ne decretarono l'eliminazione, record negativo mai stabilito prima nella storia internazionale della Juventus.