Jacobelli: “Non è da escludere la pista Jorginho per la Juventus”

Xavier Jacobelli, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Rai Sport: "Non è da escludere secondo me la pista bianconera per Antonio Conte. Jorginho? Sarebbe un giocatore più utile di Sudakov a centrocampo. Thiago Motta? Dipende molto da quali saranno i margini di manovra di Giuntoli sul mercato. Siamo sempre lì, se i vincoli di bilancio sono talmente rigidi da imporre alla Juventus una cessione eccellente Bremer o Chiesa o Vlahovic potrebbero essere in vendita, ma è necessario per la Juventus avere in mezzo al campo giocatori da Juventus e non è più tempo di esperimento".