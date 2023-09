Jacobelli: “Italia, adesso l’importante è tornare a vincere”

Xavier Jacobelli , giornalista, ha detto la sua sulla Nazionale italiana , parlandone a TMW Radio. Ecco le sue parole: "Mai come in questi momenti ciò che conta è la vittoria. La sconfitta con l'Inghilterra ha complicato le cose, ecco perché la prossima partita è doppiamente importante. Una rivincita della sciagurata notte di Palermo, ma non solo. Mi aspetto una Nazionale molto compatta, determinata.

Nuovi innesti in futuro? Il primo nome è Scamacca, che giustamente non è stato convocato perché ha giocato l'ultima partita ad aprile scorso prima di tornare a Bergamo. Di sicuro è un nome sul taccuino di Spalletti. E poi occhio a vedere i talenti delle Under, come Casadei. Ci sono elementi importanti, ma ora Spalletti vuole cominciare bene e poi darà molto retta alle indicazioni che arriveranno dal campionato".