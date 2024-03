Jacobelli: “Il mercato della Juventus dipenderà ancora dalle cessioni”

Jacobelli ha parlato del prossimo mercato della Juventus: per il giornalista, non ci saranno molte differenze rispetto alle sessioni scorse

Intervistato a Tmw Radio, Xavier Jacobelli ha parlato del mercato che sarà della Juventus. Ecco le sue parole: "A volte quando si parla delle trattative di mercato sul futuro, si dimentica che questa società negli ultimi 4 anni solare ha effettuato un aumento di capitale di circa 900 milioni di euro. Giuntoli al suo primo giorno disse che bisogna rispettare i vincoli di mercato, tanto che in estate arrivò solo Weah. Bisogna capire anche quali saranno le uscite in estate, il mercato estivo dipenderà dal numero di cessioni e dalla cifra incassata. Non si possono fare i conti senza analizzare la situazione economica di questa società.”