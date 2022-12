Jacobelli: “Rientro Di Maria e Paredes? Scelta non condivisibile”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua su alcune vicende della Juventusa RadioBiancoNera. Ecco le sue parole: "Di Maria e Paredes? Trovo questa scelta, seppur concordata con la società, improvvida e fuori luogo. Gli argentini dovevano tornare prima e non dopo, come Rabiot, come Dybala, Lautaro Martinez o Mbappè che ha già giocato ieri con il PSG. I tifosi della Juventus chiedono ai giocatori di dimostrare attaccamento alla maglia in una situazione come quella che l'ambiente sta vivendo e Di Maria e Paredes fino ad oggi hanno reso decisamente sotto le aspettative, la scelta della società per me non è assolutamente condivisibile.