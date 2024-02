Jacobelli: “Il caso Chiesa tiene banco in casa Juventus”

Xavier Jacobelli , giornalista, ha detto la sua sulla Juve . Ecco le sue parole a TMW Radio: "La vittoria arrivata all’ultimo respiro grazie a Rugani ha alimentato le polemiche sul bel gioco. Soprattutto c’è il tema Chiesa in casa Juve, se Chiesa è avulso dal gioco della Juventus bisogna interrogarsi.

Sicuramente non si può negare il grave infortunio che ha avuto due anni fa e che lo condiziona da quel momento. L’altro aspetto però è tattico, perché Chiesa ha bisogno di giocare da esterno nel 4-3-3 ma se lo rinchiudi in un 3-5-2 fa fatica.

C’è bisogno di un cambiamento, altrimenti si pongono sempre gli stessi quesiti sul futuro di Chiesa. Serve un cambiamento alla Juve e serve presto. Non a caso in Nazionale Spalletti lo vuole far giocare e lo fa giocare da ala nel suo 4-3-3".