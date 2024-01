Jacobelli: “Ieri Chiesa il migliore in campo della Juve”

Chiesa è stato il migliore in campo, il vero trascinatore della vittoria sulla Salernitana che per la diciottesima volta ha visto la Juve qualificarsi ai quarti di finale della Coppa Italia, della quale i bianconeri sono i primatisti assoluti avendone vinte quattordici , quattro delle quali conquistate di fila sotto la guida di Allegri, l’unico ad avere fatto poker con lo stesso club.

Non ha segnato, il campione d’Europa, eppure, nei 66 minuti giocati in ogni azione offensiva degna di questo nome c’è stata la sua firma, a conferma di una condizione ottimale che sicuramente conforta anche Spalletti in chiave Nazionale. E, sempre Chiesa, è stato il primo a scuotere subito la Juve, dopo lo choc procurato al primo minuto dall’lrruente Gatti che ha mandato in gol Ikwuemesi e la squadra gli è andata dietro, come se Federico fosse il suo pifferaio magico".