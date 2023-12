Jacobelli: “Multa ad Allegri? Chi ha sbagliato è Massa”

Ecco le sue parole: "Multa ad Allegri? Giusto sottolineare sempre che le proteste vanno portate avanti in maniera rispettosa, ma in quella partita se c'è qualcuno che ha sbagliato è Massa e credo che sia ora per gli arbitri di cominciare ad ammettere i propri errori e per l'AIA di fermare chi sbaglia.