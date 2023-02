J. Andrade: “Juve una famiglia, ma la squadra fatica molto”

Jorge Andrade, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla situazione della Vecchia Signora, parlandone a tuttomercatoweb. Ecco le sue parole sui bianconeri: "Sono stati due anni vissuti con persone fantastiche, tanti campioni: dispiace non aver potuto giocare, ma la Juve è una famiglia. E quella gente è nel mio cuore. Se seguo la Juve? Sempre, quando c'era Ronaldo la seguivo ancora di più. Ma per esempio Chiellini per me era un fratello. Di recente sono stato a Roma per la partita della Pace, ho rivisto Iaquinta, Buffon: è stata una bella giornata, a maggior ragione per me che ho smesso di giocare 14 anni fa per il ginocchio, tornare in campo con tanti miei ex compagni è stato bellissimo.