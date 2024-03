Iuliano: “Rivedo in Tudor la stessa voglia che aveva da calciatore”

La Juventus scenderà in campo sabato pomeriggio contro la Lazio nella partita valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria, che manca dalla partita di Frosinone, nonostante le tante assenze e le difficoltà di formazione. L'ex giocatore bianconero Mark Iuliano ha parlato intervistato dai microfoni de La Stampa, ai quali ha parlato del suo ex compagno e della sfida di sabato: "Io credo che Tudor sia da Juve, ma forse quei tempi erano ancora prematuri. Igor, Conte, Montero, Zidane, siamo stati ben forgiati: in quella squadra dovevi dare sempre tutto e avere una cultura vincente. Lippi ti cambia la vita sul campo e poi dopo. Rivedo in Igor la stessa voglia e lo stesso percorso fatto da calciatore, è un ragazzo stupendo. Arrivava dal nulla e con tanti sacrifici è diventato un punto di riferimento, solo gli infortuni lo hanno fermato".