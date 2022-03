Iuliano: “Il problema della Juventus è il centrocampo”

Mark Iuliano, ex calciatore della Juventus, ha parlato del problema centrocampo e dei rinnovi che il club bianconero dovrà concludere.

redazionejuvenews

Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, trattando il periodo di forma del club bianconero. Ecco le sue parole sul centrocampo: "E' da diversi anni che è compassata, ma il discorso è sempre legato ai giocatori. In mezzo al campo, a parte McKennie, non c'è nessuno in grado di saltare con continuità l'uomo. L'ultimo centrocampo degno di nota è stato quello della finale di Berlino, lì c'erano nomi del calibro di Pirlo,Vidal, Pogba e Marchisio che facevano bene entrambe le fasi. E nel recente passato, questi problemi sono stati sopperiti da Ronaldo che da solo faceva gol e assist. Il problema è sempre a centrocampo. I giocatori presenti sono anche bravi, ma ciò che manca è un qualcuno in grado di dare una svolta nel momento in cui la partita è stagnante. Non c'è più uno come Pogba bravo a saltare tre uomini e a concludere da trenta metri, in questo modo puoi riuscire ad aprire le sfide più rognose. Io avevo Zidane, Davids, Deschamps, con loro giocavamo ad occhi chiusi."

Su Dybala: "E' un grande calciatore, simbolo della Juve. Bisognerà capire la volontà di entrambe le parti, anche perché qui non è soltanto un discorso economico. Non conosco la veridicità della notizia, ma ho letto che la società vorrebbe ridiscutere l'accordo trovato ad ottobre. In generale, quando succede una cosa del genere, significa che non credi più così fortemente in un tuo calciatore. Dybala è un talento cristallino, la mia speranza è che rinnovi."

Sui rinnovi: "Sì, uno di questi è Cuadrado. E' sempre uno dei migliori, lo devi rinnovare subito. Per me non puoi aspettare così tanto tempo. Se la Juve vuol tornare ad essere la Juve, non può rinunciare a questi giocatori. Per giocare bene, devi avere anche i calciatori giusti per farlo. E non credo che nemmeno lo stesso Allegri sia contento del gioco espresso dalla squadra."