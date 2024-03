Iuliano: “Champions? La Juventus ha dilapidato un enorme bottino”

Mark Iuliano ha parlato della qualificazione Champions per la Juventus: per l'ex bianconero, sarebbe stato dilapidato un enorme vantaggio

Intervistato per Il Mattino, Mark Iuliano ha parlato del tema qualificazione alla prossima Champions League in Serie A. Una lotta che vedrebbe pienamente coinvolta anche la Juventus. Ecco le sue parole: "Il Napoli può rientrare? Difficile dirlo adesso. Non posso dare una quota aritmetica: basta vedere la Juve che in un mese ha dilapidato un enorme bottino. Così come il Milan che vive fasi alterne".