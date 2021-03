Iuliano: “Alla Juve devono capire cosa vogliono L’anno scorso le altre giocavano peggio…”

L'ex difensore ha parlato del momento dei bianconeri

La Juventus ha ripreso ad allenarsi alla Continassa dopo i giorni di riposo concessi da Andrea Pirlo a seguito della sconfitta arrivata in casa contro il Benevento. I bianconeri hanno detto addio alla corsa Scudetto, a meno di clamorose rimonte, con l'Inter prima in classifica che si trova a dieci punti di vantaggio dai bianconeri. L'annata della squadra di Andrea Pirlo è stata costellata da alti e bassi, e dopo l'uscita dalla Champions League ora le energie sono tutte concentrate sulla Serie A e sulla voglia di rimontare quanti più punti possibile ai nerazzurri.

Per farlo la Juventus dovrà vincere il derby che la aspetta alla ripresa del campionato, nel quale probabilmente rivedrà finalmente il campo Paulo Dybala, che ha trascorso un'annata sfortunatissima che non gli ha permesso di scendere in campo con regolarità e di dare il suo supporto alla causa bianconera, alla disperata ricerca della sua Joya perduta. L'ex difensore della Juventus Mark Iuliano ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport: "L'anno scorso la squadra bianconera non ha avuto né miglior difesa né miglior attacco, ma le altre squadre giocavano peggio e facevano meno risultati della Juve. In quel caso i bianconeri hanno vinto lo scudetto pur non giocando benissimo, perché gli altri hanno fatto peggio. Quest’anno l’Inter, meritatamente è prima, ha avuto alti e bassi, ma è accaduto soprattutto quando ha cercato di modificare il sistema di gioco".