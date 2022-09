Italia Under 19, 3-2 alla Bosnia: Hasa regala la vittoria nel finale

Dopo l'impegno della Nazionalemaggiore di ieri, oggi è toccato all'Under 19, contro la Bosnia. Ecco il report del match dal sito della FIGC: "La Nazionale Under 19 si è tenuta aggrappata all'Europeo. A Rumia (Polonia), nella seconda sfida del Gruppo 5 della prima fase di qualificazione, gli Azzurrini hanno superato 3-2 la Bosnia ed Erzegovina, riscattando il ko all'esordio contro l'Estonia e guadagnandosi la possibilità di giocarsi l'accesso al Round 2 nel match decisivo in programma martedì alle ore 14 contro i polacchi padroni di casa.