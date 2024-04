Italiano: “Contro la Juventus dobbiamo provare a fare bene”

La Juventus ha vinto l'andata della CoppaItalia contro la Lazio per 2-0, grazie alle reti di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. I bianconeri hanno così messo una piccola ipoteca sul passaggio in finale, in attesa della partita di ritorno, ed ora hanno l'obbligo di raddrizzare la situazione in campionato. Per farlo servirà battere domenica sera la Fiorentina, ospite all'AllianzStadium, che ha vinto ieri sera contro l'Atalanta l'altra semifinale di Coppa. Al termine della gara il tecnico della viola Vincenzo Italiano si è proiettato sulla partita di domenica: "Non succede spesso di fare così pochi cambi fino alla fine, stavamo facendo bene, con distanze perfette. Ho pensato di stare calmo sui cambi, oggi l'abbiamo pensata così. Ora si riparte verso la Juve, dobbiamo provare a far bene anche in campionato. Sarà un tour de force e serviranno tutti. Se siamo concentrati come oggi possiamo limitare anche gli errori".