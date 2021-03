Italiano: “Auguro a Pirlo di vincere tanti trofei. 13 partite sono tante”

Il tecnico dello Spezia ha parlato dopo la sconfitta contro la Juventus

"Ci siamo salutati. Gli auguro il meglio, è in corsa per tanti trofei e gli faccio il migliore in bocca al lupo. Sono contento per Marchizza, era reduce dalla brutta botta subita alla testa nella gara di Firenze. Si è comportato bene, con un po’ più di concretezza poteva anche fare gol. Ma ha fatto un'ottima prestazione e sono soddisfatto".

"Fa immenso piacere essere stimati per il lavoro che si fa soprattutto se è riconosciuto fa un immenso piacere. La concentrazione è su quello che accadrà da qui alla fine del campionato, questo è importante per me, per i miei ragazzi e per lo Spezia. Questo traguardo sarebbe strepitoso e mi concentro solo su quello. Per il futuro è normale che siamo ambiziosi ma non so quale sarà il mio. Ottenere la salvezza sarà qualcosa di straordinario e ce la metteremo tutta per ottenerla".