Italia U21, domani il sorteggio per la fase di qualificazione a Euro2025

Con un comunicato, la FIGC ha reso nota la data del sorteggio di qualificazione della NazionaleU21, in vista dell'Europeo 2025. Diversi sono i protagonisti bianconeri degli azzurrini, come Rovella, Cambiaso, Mirettie Fagioli. Ecco la nota: "In attesa di disputare la fase finale dell'Europeo del 2023 prevista in Romania e Georgia, la Nazionale Under 21 conoscerà giovedì 2 febbraio a Nyon (ore 9, diretta streaming sul sito della UEFA) le avversarie della fase di qualificazione all'edizione successiva, quella che si giocherà in Slovacchia nel 2025. Le 52 federazioni partecipanti si sfideranno tra marzo 2023 e novembre 2024 per 15 posti alla fase finale, a cui sono già qualificati di diritto i padroni di casa. Il percorso dell'Italia inizierà dal prossimo mese di settembre. Le squadre, suddivise in sei fasce, formeranno sette gironi da sei e due gironi da cinque. Gli Azzurrini sono inseriti in prima fascia, assieme a Spagna, Portogallo, Germania, Francia, Paesi Bassi, Inghilterra, Danimarca e Romania. Le nove vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde (senza contare i risultati contro le seste classificate) si qualificano direttamente alla fase finale dell'estate 2025. Le altre sei seconde classificate si contenderanno gli ultimi tre posti agli spareggi (con partite di andata e ritorno) previsti nel novembre 2024.