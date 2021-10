Italia U21, Nicolato: “Lucca? Per lui non è facile emotivamente, ha l’attenzione di tutti”

Il commissario tecnico ha parlato

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Italia Under 21, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Svezia. Il tecnico ha parlato anche del momento di Lorenzo Lucca, attaccante che interessa anche alla Juventus: "Ci sono giocatori che dobbiamo sistemare nel modo giusto in campo. Non è un 4-3-3 per andare sugli esterni, dobbiamo migliorare nel servizio alla prima punta che è molto importante per il nostro gioco. Non è facile amalgamare le squadre quando non hai la possibilità di scegliere un modulo, qualunque esso sia. Il nostro è un 4-3-3 atipico e mi consente di mettere in campo i giocatori più pronti per questa partita e per questa nazionale.