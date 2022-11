Italia U21, sconfitta per 4-2 contro la Germania: Rovella titolare

La Nazionale U21 di Paolo Nicolato, nell'amichevole contro la Germania, ha perso per 4-2. In campo Rovella.

redazionejuvenews

La Nazionale U21 di Paolo Nicolato è stata battuta dalla Germania per 4-2. Per gli azzurri in rete Cancellieri, autore di una doppietta, mentre lo juventinoRovellaè rimasto in campo per un tempo. Ecco il comunicato FIGC: "Sconfitta, ma a testa alta. La Nazionale Under 21 è stata battuta 4-2 dalla Germania nell'ultimo test del 2022. Allo stadio 'Del Conero' di Ancona, davanti a oltre 5.000 spettatori che non hanno rinunciato a godersi il match nonostante la pioggia incessante che ha inciso anche sulla partita e sulle condizioni del terreno di gioco, i tedeschi si sono imposti grazie al gol nel primo tempo di Huseinbasic e a quelli nella ripresa di Samardzic, Schade e Malone; in mezzo, dopo le prime tre reti della Germania, la doppietta di Matteo Cancellieri per un'Italia che ha chiuso in nove per le espulsioni di Cittadini e Bellanova.

"E' stata una partita sempre in salita - il commento del tecnico azzurro Paolo Nicolato -. Dietro c'è stato qualche errore, che si poteva prevedere, ma abbiamo visto molte cose buone, come ad esempio la gestione della palla nei primi 20 minuti e l'orgoglio di questi ragazzi. Ci portiamo a casa tanta esperienza, che è poi quello di cui abbiamo bisogno. Purtroppo nel momento in cui stavamo rimontando abbiamo subito due espulsioni: dovrò rivedere la partita, ma la sensazione è quella di aver fatto comunque una buona gara, contro un avversario che, va detto, al momento è più forte di noi". LA PARTITA. Nicolato, rispetto agli ultimi test contro Inghilterra e Giappone, ha schierato l'Italia con un centrocampo a quattro e due uomini (Cambiaghi e Vignato) alle spalle di Colombo. Dietro, difesa inedita con Cittadini, Pirola e Ruggeri. Nella Germania, guidata dall'italo-tedesco Antonio Di Salvo, in campo i due giocatori che militano in Serie A: Thiaw (Milan) e Samardzic (Udinese). Di Schade, all'11', la prima occasione per i tedeschi: il diagonale del numero 11, però, è sfilato di poco alla destra di Carnesecchi, di nuovo tra i pali dell'Under 21 dopo l'operazione alla spalla. L'Italia, invece, si è resa pericolosa al 18' su un calcio d'angolo di Esposito: il colpo di testa di Colombo è stato messo in corner da Atubolu. Tre minuti più tardi, sinistro di Samardzic dai 20 metri fuori di poco. Niente da fare per Carnesecchi, invece, al 23', quando Huseinbasic dopo aver vinto un rimpallo a centro area con Cittadini ha avuto tutto il tempo per guardare il portiere dell'Italia e spiazzarlo.

La reazione dell'Italia con un altro colpo di testa di Colombo su punizione di Esposito: Atubolu ha deviato con una mano. Al 7' della ripresa - dopo la modifica tattica di Nicolato, che ha riportato il centrocampo dell'Italia a cinque, con l'arretramento di Vignato - il raddoppio della Germania, con una splendida punizione di Samardzic che si è infilata all'incrocio dei pali alla destra di Carnesecchi. L'Italia non si è persa d'animo: cross da sinistra di Cambiaghi e colpo di testa di Bellanova salvato sulla linea da Thiaw. Sul capovolgimento di fronte, però, i tedeschi hanno colpito ancora: slalom nello stretto di Schade e destro secco alle spalle di Carnesecchi. Anche dopo lo 0-3, gli Azzurrini si sono riversati in attacco, ma Colombo ha sprecato un'occasione a due passi da Atubolu su assist di Cambiaghi. Al 59' i primi tre cambi per Nicolato: fuori Cambiaghi, Vignato e Colombo, dentro Bove, Cancellieri e Lucca. Proprio l'attaccante della Lazio, al 21', ha anticipato Dardai in area e al volo ha superato Atubolu per l'1-3. Un gol che ha avuto l'effetto di riaccendere la partita: otto minuti più tardi, cross basso di Quagliata e altro tiro vincente di Cancellieri, stavolta col sinistro. A frenare le speranze di rimonta dell'Italia, però, due espulsioni tra il 40' e il 41': prima quella di Cittadini - rosso diretto per aver fermato Malone lanciato a rete -, poi quella di Bellanova, che sulla punizione seguente ha ricevuto il secondo giallo per aver colpito il pallone con il braccio in barriera e in area. Dal dischetto, ha trasformato Malone, con il pallone passato sotto il braccio di Carnesecchi, bravo poco dopo a evitare il quinto gol di Netz. Nel finale, esordio in Under 21 per Casadei e Terracciano, dopo che nel corso della partita c'era stato anche quello di Volpato".