Italia U20, vittoria contro la Romania: Mulazzi entra male in partita

La Nazionale italiana U20 ha avuto la meglio sulla Romania, battuta per 2-1. Lo juventino Mulazzi è stato, però, autore di una brutta gara.

redazionejuvenews

La Nazionale U20 di Carmine Nunziata ha sconfitto la Romania nel torneo 8 Nazioni. Gabriele Mulazzi, difensore della Juventus, però, entrato nella ripresa, non ha disputato una grande gara, causando anche il gol dei giallorossi. Ecco il report FIGC: "Con un gol per tempo, la Nazionale Under 20 ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nel Torneo 8 Nazioni. Ad Arad, la squadra guidata da Carmine Nunziata - che a maggio sarà impegnata in Indonesia nel Mondiale di categoria - ha sconfitto 2-1 la Romania, bissando il successo sempre in trasferta (e sempre con lo stesso risultato) ottenuto a settembre in Portogallo. In una partita molto tirata e dall'elevatissimo tasso agonistico, decisive le reti di Giovanni Fabbian (Reggina) e Giuseppe Ambrosino (Como), con i romeni che nella ripresa hanno accorciato le distanze grazie a un calcio di rigore trasformato da Ianis Stoica.

"Abbiamo affrontato un avversario difficile, ma il livello internazionale è questo ed è giusto che i ragazzi si abituino - le parole di Nunziata -. E' stata una bella partita, ben giocata da entrambe le squadre, ma credo che alla fine la vittoria sia meritata. Sono contento per la crescita dei nostri giocatori: lo scorso anno, di questo gruppo ne facevano parte anche altri che sono saliti in Nazionali superiori, ma è bello vedere i progressi di chi in questo momento è a disposizione dell'Under 20". Schierata con Fazzini alle spalle di Ambrosino e Nasti, l'Italia si è portata in vantaggio al 34' del primo tempo grazie a Fabbian, bravo a ribadire in rete una corta respinta del portiere Sava sulla conclusione di Ambrosino. Per il centrocampista della Reggina, secondo gol consecutivo in Under 20 dopo quello in amichevole a Varese contro la Svizzera.

A inizio ripresa è arrivato anche il raddoppio con un capolavoro dell'attaccante del Como che, dopo essere rimasto in piedi a seguito di un contrasto con due difensori romeni, ha calciato a giro sul secondo palo non lasciando scampo al numero 1 della Romania. Al 58' i primi cambi per gli Azzurrini, con Zanotti, Ambrosino e Nasti che hanno lasciato il posto a Mulazzi, Montevago e De Nipoti. Proprio Mulazzi, al 62', è stato protagonista del fallo in area ai danni di Stoica che ha portato l'arbitro a fischiare il calcio di rigore per la Romania: dal dischetto, lo stesso numero 10 romeno ha spiazzato Desplanches, riaprendo la partita. Nel finale, occasione per l'Italia per chiudere la partita, con Ndour che si è visto chiudere lo specchio della porta da Sava; dall'altra parte, acrobazia in area di Stoica che non ha trovato i pali di Desplanches. La Nazionale Under 20 rientrerà in Italia nella giornata di venerdì e si trasferirà a Sassuolo, sede della partita in programma lunedì (calcio d'inizio alle ore 15 e diretta su RaiSport) contro la Repubblica Ceca".