Italia U19, ennesima vittoria: 2-1 contro la Repubblica Ceca

Il sito ufficiale della FIGCha pubblicato una nota sull'U19, che ha convocato anche dei calciatore della Juve. Ecco il report: "Grande prova della Nazionale Under 19, campione d'Europa in carica, che, davanti a quasi 3000 tifosi accorsi al Friuli di Udine, s'impone 2-1 sulla Repubblica Ceca trascinata, ancora una volta, dal suo numero 10: Simone Pafundi, a segno per la prima volta nel suo stadio. Gli Azzurrini passano in vantaggio al 18' proprio con l'attaccante del Losanna che, con un bel sinistro dal limite, trafigge l'estremo difensore ceco, Baier, nell'angolino basso alla destra. La rete del raddoppio, invece, arriva intorno alla mezz'ora (32') sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra calciato dal solito Pafundi sul quale Luca Lipani, dopo una deviazione di testa del vicino Mane, non lascia alcuno scampo al numero 16 ceco. Nei secondi quarantacinque minuti, dopo un sinistro di Palestra e un destro di Lipani in apertura, la Repubblica Ceca accorcia le distanze con un destro dalla distanza di Štěpán Míšek al 71' e, nei minuti finali, sfiora addirittura il pareggio, prima con Konečný poi con Hamza".