Italia U19, sono tre i bianconeri convocati per gli Europei

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI L'Italia è stata inserita nel Gruppo A insieme a Malta, Portogallo e Polonia. Nel Gruppo B, invece, sono presenti Norvegia, Grecia, Islanda e Spagna. GLI STADI La Nazionale azzurra Under 19 disputerà le sue tre gare della fase a gironi a Tà Qali in due differenti impianti: al National Stadium contro Malta e Polonia e al Centenarium Stadium contro il Portogallo. EUROPEI UNDER 19, QUANDO GIOCANO DELLAVALLE, HASA E TURCO L'Italia inizia il suo percorso nel Gruppo A contro Malta. Di seguito il calendario completo degli Azzurrini: Malta-Italia, lunedì 3 luglio 2023 ore 21:00 Portogallo-Italia, giovedì 6 luglio ore 18:00 Italia-Polonia, domenica 9 luglio ore 18:00".