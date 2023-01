Italia U19, convocati 4 juventini per l’amichevole con la Spagna

La Nazionale italiana U19 ha diramato la lista dei convocati in vista della prossima sfida amichevole contro la Spagna . Convocati 4 calciatori della Juventus : Dellavalle, Hasa, Turco e Mancini. Ecco la nota della FIGC: "A due mesi dall’appuntamento con la Fase Elite del Campionato Europeo, che a fine marzo la vedrà impegnata in Germania con i pari età tedeschi, Slovenia e Belgio, la Nazionale Under 19 inizierà il nuovo anno affrontando in amichevole la Spagna.

Mercoledì 18 gennaio (ore 17, diretta streaming sul sito FIGC), nello stesso giorno della sfida in programma a Coverciano tra le Nazionali Under 18 di Italia e Spagna, gli Azzurrini saranno di scena allo stadio ‘El Pozuelo’ di Torremolinos per un test probante contro una delle più serie pretendenti al titolo europeo. Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 20 calciatori (18 classe 2004 e i 2005 Mane e Lipani), che si raduneranno domenica 15 gennaio al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma: prima chiamata con l’Under 19 per il portiere del Frosinone Lorenzo Palmisani e per il difensore del Borussia Dortmund Filippo Calixte Mane, quest’ultimo convocato lo scorso dicembre dal Ct Roberto Mancini per lo stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale. L’Under 19, che ha festeggiato in differita la qualificazione alla seconda fase del torneo continentale avendo dovuto aspettare la conclusione di tutti i gironi per avere la certezza di essere la migliore terza classificata della prima fase, tornerà ad affrontare la Spagna a distanza di tre anni dal pareggio (1-1) nell’amichevole disputata a Madrid nel gennaio 2020. Il bilancio degli 8 precedenti tra le Nazionali Under 19 di Italia e Spagna vede avanti gli iberici con 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.