Italia U19, vittoria contro l’Ungheria per 3-0: Hasa in gol

La Nazionale italiana U19, nella gara amichevole con l'Ungheria, ha battuto i magiari per 3-0. Doppietta per lo juventino Hasa.

redazionejuvenews

La NazionaleU19 di Bollini ha battuto l'Ungheria per 3-0. Sugli scudi Hasa, trequartista della Juventus, protagonista di due reti. Ecco il report FIGC: "In attesa di conoscere il proprio destino europeo, la Nazionale Under 19 ha superato a Coverciano, con un rotondo 3-0, i pari età dell’Ungheria nella prima delle due amichevoli in programma tra queste due squadre. Proprio in questi giorni i ragazzi di Bollini scopriranno se la loro avventura nel torneo continentale potrà proseguire: in base agli ultimi risultati degli altri gironi di qualificazione, infatti, gli Azzurrini sapranno se potranno accedere al Round 2 come miglior terza dei vari raggruppamenti. In quest’attesa che non dipende più ormai dai propri risultati sul campo, l’Italia ha comunque ottenuto un successo netto e meritato, che anche il coordinatore delle Nazionali giovanili maschili, Maurizio Viscidi – presente a Coverciano – ha apprezzato particolarmente per il gioco espresso:

“Faccio i miei complimenti ai ragazzi per la mentalità con cui hanno approcciato e gestito la gara”. Soddisfatto anche il tecnico Alberto Bollini: “Siamo una squadra che sta proseguendo nel proprio percorso di crescita. Nel primo turno di qualificazione abbiamo espresso un buon calcio e solo una sconfitta stra-immeritata ci ha portato a questa condizione, in cui dobbiamo attendere i risultati dei restanti gironi. L’attesa non ci deve comunque destabilizzare e dobbiamo mantenere serenità, rimanendo concentrati sul nostro obiettivo che è la crescita del gruppo e dei singoli. Oggi abbiamo disputato una buona partita, soprattutto sul piano del gioco, della determinazione e dell’equilibrio tattico”. La partita. La gara – trasmessa in diretta streaming sul sito figc.it – viene aperta dopo nemmeno quattro minuti di gioco dalla prima occasione da rete per gli Azzurrini: l’asse Lipani-D’Andrea sulla fascia destra porta quest’ultimo alla conclusione da buona posizione, ma il suo tentativo sorvola la traversa della porta avversaria. Lo stesso D’Andrea è protagonista al 18’ di un bel contropiede guidato da Amatucci, ma Pecsi è bravo, in uscita, a chiudergli lo specchio della porta con il piede e a ribattere il suo tentativo di rasoterra incrociato.

Sul terreno di gioco del campo ‘Enzo Bearzot’ di Coverciano si assiste a un monologo azzurro per trame costruite, in cui entrambe le squadre non si sottraggono comunque alla contesa e giocano con un’ottima intensità. Al 36’ gli ospiti si affacciano per la prima volta dalle parti di Mastrantonio e lo fanno in maniera decisamente pericolosa, con una manovra di rimessa che porta Molnar a saltare anche l’estremo difensore azzurro, ma l’intervento in scivolata di Chiarodia è esemplare per tempismo e mantiene il risultato sullo 0-0. La reazione dei ragazzi di Bollini non si fa attendere e produce occasioni a ripetizione fino al 42’, quando il neoentrato Di Maggio si procura il rigore che Hasa dagli undici metri realizza con freddezza, spiazzando il portiere avversario. Nella ripresa gli ungheresi si mostrano più intraprendenti e iniziano ad aumentare la propria percentuale di possesso palla e ad alzare il baricentro. Le occasioni migliori continuano però a essere appannaggio degli Azzurrini che infatti a metà ripresa, al 23’, raddoppiano: il cross rasoterra di Kayode dalla destra viene in qualche modo fermato dalla retroguardia magiara, ma è Hasa ad arrivare per primo sul pallone firmando così il raddoppio italiano e la propria doppietta. Passano sei minuti di gioco e Vignato (29’) porta i ragazzi di Bollini sul triplo vantaggio, vincendo caparbiamente un paio di rimpalli nell’area avversaria e battendo infine imparabilmente Pecsi. È la rete che chiude il primo confronto tra Italia e Ungheria: sabato prossimo a Tirrenia (calcio d’inizio ore 11) la seconda sfida tra queste due nazionali under 19".