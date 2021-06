Italia-Turchia in bianconero

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato tutti i precedenti più importanti tra Italia e Turchia in cui i giocatori bianconeri sono stati protagonisti. Di seguito li riportiamo.

IL PRECEDENTE DEL 2000

"C'è un unico precedente al Campionato Europeo e risale all'edizione del 2000. Anche in quel caso, Italia-Turchia era la gara di debutto per la due squadre. La foto, tratta da un ampio reportage di Hurrà Juventus dedicato agli juventini nella manifestazione, mette insieme il momento topico dell'incontro e i due protagonisti: Antonio Conte e Filippo Inzaghi. Sono loro a firmare rispettivamente l'1-0 e il 2-1 definitivo, in una partita che si accende nella ripresa dopo che si era andati all'intervallo sul punteggio di 0-0.

INZAGHI, IL RIGORISTA

Nell'immagine precedente si nota la preoccupazione di Conte nel momento in cui è partito il tiro di Inzaghi, anche perché il portiere turco Rustu ne intuisce la direzione. In campionato, per la Juve, il rigorista designato era Alessandro Del Piero. Ma all'inizio del torneo, esattamente alla terza giornata, Superpippo era stato chiamato al compito in Juventus-Udinese ed era riuscito a superare l'opposizione di Turci.

I 7 JUVENTINI IN CAMPO

Nei 10 precedenti tra Italia e Turchia, ci sono due estremi. Nel primo, nel 1962, gli azzurri vincono 6-0 e non ci sono juventini in campo. Undici anni dopo, in una gara per le qualificazioni Mondiali giocata a Istanbul, i bianconeri sono addirittura 7: Zoff, Spinosi, Furino, Morini, Causio, Capello e Anastasi, autore della rete. Pochi giorni prima, la Juve era scesa in campo a San Siro contro il Milan, incontro raffigurato in questa foto.

IL POST MUNDIAL '82

C'è un po' di Juve e molta Italia del Mundial spagnolo anche nell'amichevole vinta in Turchia nel 1984. Gli azzurri prevalgono 2-1 grazie a uno-due realizzato in 6 minuti a inizio gara e firmato da due futuri compagni in bianconero qualche anno dopo: Alessandro Altobelli e Antonio Cabrini.

L'ULTIMA SFIDA

L'ultima volta che Italia e Turchia si sono affrontate risale al 15 novembre 2006, a Bergamo. Anche in questo caso è un'amichevole e la gara termina 1-1 per effetto della rete di Di Natale pareggiata da un autogol di Materazzi. A rappresentare la Juventus ci sono due giocatori campioni del mondo a Berlino: Gigi Buffon e Mauro German Camoranesi".