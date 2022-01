ITALIA – Tra i convocati di Mancini c’è anche Fagioli

Il ct della Nazionale ha convocato per la prinma volta il baby centrocampista della Juve Nicolò Fagioli

Il popolo bianconero si è svegliato con un sorriso a 32 denti, viste le numerosi notizie che circolano sul trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juve gia in questa sessione invernale. Stando alle indiscrezioni che circolano infatti, la Vecchia Signora avrebbe trovato un'intesa di massima con il club gigliato sulla base di 67 milioni di euro piu bonus, con il serbo che andrà a firmare un quinquennale da 7 milioni a stagione. In attesa di capire come e quando arriverà la fumata bianca, il gruppo squadra è alle prese con la sosta per la Nazionale.

L'Italia di Mancini deve lavorare duramente per arrivare al meglio nelle due sfide che valgono l'accesso ai Mondiali in Qatar e in virtù di questo, l'ex ct dell'Inter avrebbe individuato nuovi elementi da provinare prima della partenza. Tra tutti i volti nuovi, si nota anche quello del baby centrocampista della Juve Nicolò Fagioli, ora in prestito alla Cremonese che, confeziona cosi la sua prima chiamata in Azzurro. Di seguito ecco i nomi di tutti i convocati.