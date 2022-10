Italia, il girone di qualificazione a Euro2024: c’è ancora l’Inghilterra

Il calcio italiano è pronto a ripartire. Dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, gli Azzurri si sono assicurati la Final Four di Nations League. E da oggi comincia il percorso verso l'Europeo 2024, che si svolgerà in Germania, dove la squadra di Mancini vuole difendere il titolo. A Francoforte è andato in scena il sorteggio del girone di qualificazione.