Italia, Retegui nel segno di Bonucci: l’aneddoto sul numero di maglia

Grazie alle due reti in due partite Retegui si è preso l'Italia. Il numero di maglia gliel'ha regalato Bonucci

redazionejuvenews

Due presenze e due gol, difficile pensare a un esordio migliore. Convocato a sorpresa da Roberto Mancini, contro Inghilterra e Malta Retegui ha trovato subito due reti, dimostrando un ottimo fiuto per il gol. In un momento in cui la Nazionale azzurra sta vivendo una crisi di attaccanti, l'italo-argentino sembra essere un'ottima soluzione.

Al termine del match contro il Malta il ct Mancini ha detto: "Le qualità del centravanti le ha, ma ora dobbiamo aspettare, dobbiamo dargli tempo. E' come un alunno in una scuola nuova: deve imparare tutto. Però ha sbloccato la partita, non è poco. Vederlo in Serie A sarebbe una buona cosa, credo questo gli darebbe più forza, riuscirebbe a imparare la lingua e di conseguenza a dialogare meglio coi compagni. Ha cantato l'inno? Ci ha provato, è già una cosa buona".

Particolare l'aneddoto sul numero di maglia: la 19 di Bonucci. Il difensore della Juve e capitano dell'Italia, infatti, dopo aver lasciato il ritiro per infortunioha insistito affinchè il nuovo arrivato scendesse in campo con il suo numero. Una sorta di in bocca al lupo, di benvenuto nella nazionale. Visti i due gol e le buone prestazioni pare che il gesto del giocatore bianconero abbia fortunato.