Italia, il primo match delle qualificazioni europee si giocherà a Napoli

La Nazionale italianadi Roberto Mancinidisputerà il primo match ufficiale per le qualificazioni europee a Napoli, nel match contro l'Inghilterra, primo tassello verso l'avventura di Euro 2024, torneo che verrà giocato in Germania. Ecco il comunicato FIGC sulla storia degli azzurri con lo stadio di Napoli: "Inizierà da Napoli il cammino della Nazionale verso EURO 2024. Lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ ospiterà infatti giovedì 23 marzo (ore 20.45) il primo match delle qualificazioni con l’Inghilterra, l’ultima nazionale affrontata in casa dagli Azzurri lo scorso 23 settembre a Milano, quando il gol realizzato da Giacomo Raspadori regalò all’Italia la vittoria (1-0) in un incontro valido per la fase a gironi della UEFA Nations League.