Italia, la probabile formazione contro l’Ecuador: niente Juve per Spalletti

Dopo la deludente prestazione contro il Venezuela il ct dell'ItaliaSpalletti si prepara a rinunciare a Federico Chiesa. Nell'amichevole contro l'Ecuador l'attaccante della Juve potrebbe partire dalla panchina. Conferme invece per il modulo: sarà ancora 3-4-2-1. In porta Vicario, con Darmian, Mancini e Bastoni a comporre la linea di difesa. Sulle fasce pronti Bellanova e Dimarco, mentre Jorginho e Barella dovrebbero agire in mediana. Sulla trequarti pronti Zaniolo e Pellegrini, con Raspadori come unica punta.