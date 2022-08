Italia, i precedenti con Inghilterra e Ungheria in vista delle gare di NL

Il sito della FIGC ha pubblicato le statistiche in vista delle partite contro Inghilterra e Ungheria, incontri di Nations League.

redazionejuvenews

Il sito della FIGC ha pubblicato sul proprio sito i dati e le statistiche dello storico con Inghilterra e Ungheria, visto che gli azzurri dovranno sfidare le due squadre nelle ultime due partite di Nations League, previste a fine settembre. Ecco il comunicato della FIGC: "Sono 29 i precedenti tra Italia e Inghilterra, con un bilancio in favore degli Azzurri: 10 vittorie italiane, 8 successi inglesi e 11 pareggi, l’ultimo dei quali lo 0-0 nella gara di andata. L’Italia è imbattuta da 5 partite con l’Inghilterra (1 vittoria e 4 pareggi) e ha eguagliato la serie più lunga di incontri senza sconfitta contro gli inglesi ottenuta tra giugno 1980 e febbraio 1997 (allora 4 vittorie e 1 pareggio). Il primo confronto è datato 14 novembre 1934: si affrontavano i Maestri del Football contro i Campioni del Mondo FIFA, torneo al quale l’Inghilterra aveva scelto di non partecipare, in un match in cui gli Azzurri passarono alla storia come i ‘Leoni di Highbury’: l’Italia uscì sconfitta per 3-2 dopo essere stata sotto di tre reti a fine primo tempo e in inferiorità numerica per l’infortunio di Monti, ma nella ripresa sfiorò un’epica rimonta.

Per attendere la prima vittoria Azzurra sarebbero passati altri 40 anni: il 14 giugno 1973 si giocò a Torino e la gara terminò 2-0 con i gol di Anastasi e Capello. Di lì a poco, la prima vittoria in trasferta: il 14 novembre 1973 gli Azzurri espugnarono Wembley per la prima volta grazie ad una rete di Fabio Capello. L’Italia ha sempre superato l’Inghilterra nelle fasi finali di Mondiali o Europei. 5 i precedenti, il primo dei quali risale al 1980 durante l’Europeo in Italia: 1-0 con rete di Tardelli. Sempre in Italia, nella finale per il terzo posto di Italia ’90, gli Azzurri si imposero per 2-1 a Bari. Più recenti gli ultimi tre confronti, sempre favorevoli a noi: nel 2012, nei Quarti di finale degli Europei, Italia qualificata ai calci di rigore dopo lo 0-0 al termine dei supplementari, nel 2014 2-1 nella prima gara del girone del Mondiale brasiliano (ultima vittoria nel confronto diretto) e altro successo ai rigori nella finale di Euro 2020 a Wembley dopo l’1-1 dei tempi supplementari. Sono 236 gli Azzurri che hanno affrontato l’Inghilterra: il record di presenze è di Benetti, Causio e Zoff (6, dal 1973 al 1980), tra quelli in attività il leader è Bonucci (4).

Due grandi giocatori inglesi hanno debuttato giocando contro l’Italia, Wilkins (ex giocatore del Milan) e Barnes, mentre altri due hanno chiuso sfidando gli Azzurri: Bobby Moore (1973) e Shilton (1990). Diciotto i capitani azzurri in questa sfida: 5 ‘fasce’ per Facchetti, 4 per Maldini e 2 per Bergomi, Buffon, Chiellini, De Rossi, 1 per Bonucci. Ventisette gli Azzurri in gol contro gli Inglesi (sulle 32 reti segnate); a 2 reti Brighenti, Capello, Meazza, Graziani e Montella. Questi ultimi due sono andati a segno con una doppietta. Ventinove invece i goleador inglesi (34 reti). A due reti Brook, Channon, Finney, Hitchens e Lawton. Un solo espulso nella storia di questo confronto: Di Livio nel 1997 (doppia ammonizione), sono stati invece 5 i rigori assegnati: 4 all’Italia (gol di Altobelli, Schillaci, Montella e Insigne), 1 all’Inghilterra (Ceresoli para su Brook). Per Southgate sarà la terza gara con gli Azzurri (il tecnico inglese più presente è Winterbottom, 5 volte tra il 1948 e il 1961). I precedenti con L'Ungheria Ben 35 confronti nella storia del calcio tra Italia – Ungheria, una vera e propria classica fino al secondo dopoguerra, quando i magiari hanno conteso agli Azzurri Mondiali (nel 1938 Italia – Ungheria 4-2 a Parigi nella Finale) e Coppe Internazionali, il torneo che può considerarsi come un vero e proprio Europeo tra le due grandi guerre.

Il bilancio è di 17 vittorie italiane (l’ultima a Cesena nella gara di andata), 9 pareggi e 9 successi ungheresi (65/57 il computo delle reti). Con l’Ungheria l’Italia ha subìto la sua peggior sconfitta di sempre: 1-7 nel 1924 (la nostra miglior vittoria è invece il 5-0 del 1930). Anche il primo confronto con il calcio magiaro fu un vero e proprio incubo: nel 1910, dopo l’esordio con la Francia. Due i confronti ai Mondiali: oltre alla finale del 1938, la sfida di Mar del Plata del 1978, con successo degli Azzurri in entrambi i casi. Con Marco Rossi sulla panchina ungherese, sarà il 17° confronto con una Nazionale guidata da un tecnico italiano: in precedenza, è successo con Franco Varrella e Giorgio Leoni (San Marino), Cristian Panucci, Gianni De Biasi (Albania, 2 volte), Alberto Zaccheroni (Giappone), Ghedin (Malta, 4 volte), Foni (Svizzera), Trapattoni (Irlanda, 4 volte).

Ultima vittoria dell’Italia nella gara di andata a giugno 2022 a Cesena. Ultima vittoria dell’Ungheria invece nel confronto andato in scena a Budapest nel 2007: 3-1. In quella gara, CT Azzurro era Roberto Donadoni, che a Salerno nel 1991 aveva realizzato una doppietta all’Ungheria (stesso risultato 3-1). I bomber italiani nel confronto sono Colaussi e Meazza, autore di una tripletta nel 1930 (6), 2 reti anche per l’attuale Capo Delegazione Luca Vialli. Sull’altro fronte a quota 4 Molnar (autore di una tripletta), Puskas e Sarosi I. Tra gli esordienti (in totale 32), a Budapest prima volta in maglia azzurra per Bearzot (1955) e Riva (1965)".