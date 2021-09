Italia-Lituania 5-0: Azzurri a valanga trascinati da Kean

Vittoria degli Azzurri che consolidano il primo posto nel girone

La Nazionale Italiana Campione d'Europa guidata da Roberto Mancini ha vinto ieri sera la partita contro la Lituania, valevole per il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Gli Azzurri hanno consolidato il loro primato, ora saldo grazie anche al pareggio della Svizzera. La squadra di Roberto Mancini ha scacciato le critiche che in questi giorni qualcuno aveva mosso, rifilando una cinquina alla Lituania con molti assenti.

Gli Azzurri, anche in virtù del pareggio di ieri sera tra Svizzera e Irlanda del Nord per 0-0, si sono portati a 14 punti in classifica, a 6 lunghezze dalla Svizzera seconda ma con due partite in meno. Il 12 novembre le due Nazionali si scontreranno, e in quel caso Mancini dovrà ottenere un'altra vittoria per conquistare la matematica qualificazione. L'Italia porta a 37 la striscia di risultati utili consecutivi, continuando a scrivere la storia.