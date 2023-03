Nazionale, Bonucci non convocato: che fine ha fatto l’Ital-Juve?

Dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, l'Italia si prepara a ripartire. Alla guida degli Azzurri ci sarà sempre il ct Mancini, che ora dovrà iniziare un nuovo ciclo vincente. Questa sera allo stadio Maradona di Napoli l'Italia scenderà in campo contro l'Inghilterra, primo match dei gironi di qualificazione per Euro2024. Ma come si schiereranno in campo gli italiani?