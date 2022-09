L’Italia batte l’Inghilterra 1-0, contro l’Ungheria per il primo posto

La Nazionale Italiana di Roberto Mancini ha vinto ieri sera la partita valevole per la quinta giornata del girone di Nations League . Gli Azzurri hanno sconfitto per 1-0 l'Inghilterra nella bellissima cornice di San Siro, con gli inglesi che, grazie alla sconfitta, sono retrocessi nella seconda fascia. Ora la Nazionale si giocherà il primo posto nel girone contro l'Ungheria , nella partita in programma lunedì sera.

La Nazionale inizia subito la partita alla grande, con lo spunto di Scamacca deviato sulla traversa dal portiere inglese Pope. La squadra di Roberto Mancini è comunque padrona del campo per lunghi tratti del primo tempo, con un possesso palla che non riesce però mai a tradursi in veri e propri pericoli per la porta degli inglesi. Il primo tempo scivola così via senza particolari sussulti, così come la ripresa, fino al momento del vantaggio dell'Italia, arrivato al 68 minuto di gioco grazie ad una grande giocata di Giacomo Raspadori, che stoppa il lancio di Bonucci e segna con grande destro a giro, festeggiato da tutti i suoi compagni per la grande importanza della rete.