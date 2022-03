Italia, i convocati da Mancini: 3 giocatori della Juve in lista

Da Bonucci e Chiellini fino a Locatelli: tutti i convocati dal ct Mancini in vista dei Playoff di qualificazione al mondiale in Qatar

redazionejuvenews

Giovedì la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini si giocherà una parte della sua qualificazione ai mondiali in Qatar 2022. Gli Azzurri, infatti, affronteranno la Macedonia in semifinale dei Playoff. Per la quadra campione d'Europa vincere sarà l'unica cosa che conta, così da poter andare a giocarsi la finale con la vincente tra Portogallo e Turchia.

Oggi il ct azzurro ha comunicato la lista dei convocati: ben 33 giocatori presenti:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma);

Per la Juventus presenti sia Chiellini che Bonucci, imprescindibili colonne difensive della nazionale, così come Locatelli. Il centrocampista bianconero è al momento positivo al Covid-19 ma raggiungerà gli altri una volta terminato il periodo di quarantena. Ovviamente assente Chiesa, protagonista questa estate nell'Europeo ma ora alle prese con un lungo infortunio. Prima convocazione per gli italo-brasiliani Luiz Felipe e Joao Pedro, mentre tornano a far parte degli Azzurri Sensi, Zaccagni, Politano e Gollini.

Riusciranno gli Azzurri a portare a casa la vittoria? Per l'Italia il match contro la Macedonia sembra essere più che abbordabile. Non si può dire altrettanto del Portogallo nel caso in cui le due squadre dovessero affrontarsi nella finale dei Playoff. Servirà la massima concentrazione, servirà l'Italia vista questa estate. Forza Azzurri!