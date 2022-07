Italia, confermati i ct delle giovanili. Giaccherini nei quadri tecnici

Tra le parole d’ordine della stagione 2022/23 c’è anche un ulteriore rafforzamento del rapporto tra Giovanili e Nazionale A , per consentire una più rapida e agevole transizione dalle Under alla prima Nazionale per i calciatori più promettenti del panorama italiano. Dopo l’esperimento varato dal Ct Mancini , che a fine maggio ha voluto vedere all’opera da vicino 53 calciatori di interesse nazionale, suddivisi in due gruppi, per programmare il ciclo di impegni 2022/2026, si opererà da subito in due direzioni: da un lato il Ct continuerà a lavorare negli stage con i giovani che si metteranno in luce nei prossimi campionati dalla A alla C e fino alla Primavera , grazie all’intesa tra FIGC e Leghe, per ampliare la base dei calciatori selezionabili; dall’altro saranno organizzati una serie di incontri tra lo stesso Mancini e i tecnici delle Giovanili, insieme a Viscidi, per uno scambio di esperienze e di valutazioni tecniche . Alcuni dei tecnici delle Giovanili, infine, saranno coinvolti, compatibilmente con i rispettivi impegni, nei ritiri della Nazionale per lavorare insieme allo staff del Ct.

Gli impegni 2022/23. Quella alle porte sarà una stagione attesissima per gli Azzurrini. A cominciare dall’Under 21, che ha chiuso al comando il proprio girone e ha conquistato la qualificazione alla Fase Finale dell’Europeo in programma in Georgia e Romania dal 21 giugno all’8 luglio (si giocherà a Cluj-Napoca, Bucarest, Batumi, Kutaisi e Tbilisi; play off a settembre e sorteggio dei 4 gruppi il 18 ottobre a Bucarest). E poi l’evento più seguito a livello giovanile, il Mondiale Under 20 FIFA, in programma a maggio 2023 in Indonesia: l’Italia, che nelle ultime due edizioni ha conquistato un 3° e un 4° posto dopo una lunga assenza dal Mondiale, sarà tra le 24 protagoniste del torneo che ogni due anni mette di fronte i maggiori talenti del panorama giovanile globale. Under 19 e Under 17 sono attese dal nuovo Europeo UEFA 2022/23: per la prima fase appuntamento rispettivamente in Polonia dal 21 al 27 settembre (girone con i padroni di casa, Bosnia Erzegovina e Estonia, le prime due accedono alla fase elite, che mette in palio 7 posti per la fase finale a Malta) e in Kosovo dal 5 all’11 ottobre (girone con i padroni di casa, Finlandia e Grecia, anche in questo caso passano le prime due alla fase elite, dove si giocano i 7 posti per la fase finale in Ungheria). Under 18 e Under 16, non impegnate in competizioni ufficiali, lavoreranno negli stage, attraverso la partecipazione a tornei internazionali di categoria e ad amichevoli di prestigio, per formare la base delle squadre maggiori dell’anno seguente; l’Under 15, la squadra Azzurra più giovane, partirà come sempre da una serie di selezioni per zona geografica per arrivare in primavera a giocare il torneo delle Nazioni a Gradisca. I primi a scendere in campo nella nuova stagione, dopo l’antipasto dell’Under 20 sconfitta nella prima gara dell’Elite League 2022/23 a inizio giugno dalla Polonia, saranno le Nazionali Under 18 e 19, che affronteranno i pari età dell’Albania a Coverciano il 10 e 11 agosto, mentre per Under 16 e 17 doppia sfida con la Svizzera prima a Novarello e poi a Mendrisio il 23 e 25 agosto".