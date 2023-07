La Juve su Twitter si è complimentata con l'Italia per la vittoria dell'Europeo Under19: tre giovani bianconeri in campo

Grazie alla rete di Kayode l'Italia ha battuto il Portogallo in finale e ha così vinto l'Europeo U19. Su Twitter la Juve ha voluto complimentarsi con i tre giocatori bianconeri in campo: "Complimenti a Lorenzo Dellavalle, Nicoló Turco e Luis Hasa campioni d’Europa con l’Italia Under 19 Bravissimi ragazzi".