Italia-Bulgaria 1-1: gli azzurri terminano la loro striscia di vittorie

Il commento di Italia-Bulgaria

Una Italia "frizzantina" quella di oggi al Franchi per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri hanno giocato la prima partita dopo la vittoria di Euro 2020 e si vede: la forma c'è ancora, ma c'è anche qualche disattenzione di troppo, come nel caso di Florenzi e Acerbi che hanno letteralmente regalato un gol alla Bulgaria. Oltre alla difesa un po' traballante però, l'Italia si è comportata molto bene a centrocampo e in attacco con il soliti Jorginho e Verratti sempre dinamici ed attenti a servire l'attaccante che si inserisce. In attacco illumina il Franchi il bianconero Federico Chiesa con un grandissimo gol dopo uno uno-due pazzesco con Immobile; l'azzurro poi ha lasciato partire un tiro rasoterra da fuori area che si è infilato all'angolo basso. Il match termina 1-1 con visibile amarezza da parte di tutti. Ora sarà fondamentale vincere lo scontro diretto di dopodomani contro la Svizzera che decreterà la nazionale al primo posto momentaneo nel girone.