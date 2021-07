Italia, anche la Scozia è con te: “Solo tu puoi salvarla…”

La sarcastica prima pagina del giornale scozzese

Quella di domani sarà sicuramente la giornata piu attesa dell'anno per tutti gli appasionati di calcio, specie per i tifosi italiani e inglesi che, in queste ore staranno tentando di tutto per gestire l'ansia e l'adrenalina che scorre nelle loro vene, in vista del big match di Wembley. In palio ci sarà quel titolo Europeo tanto ambito nella nostria patria, dato che manca ormai da 53 anni, ma ancor piu sognato e desiderato dagli inglesi per non aver provato ancora l'ebrezza di sollevare questo trofeo al cielo.