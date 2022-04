Israel: “Vogliamo finire bene la stagione. La Juventus è uno stile di vita”

Franco Israel, portiere della Juventus U23, ha analizzato la stagione dei bianconeri, con un cenno alla prima squadra.

FrancoIsrael, portiere della Juventus U23, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventus.com, parlando della stagione in corso con la casacca dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Prima della vittoria nell’ultima partita contro il Renate, che ci ha garantito l’accesso ai play-off con due giornate di anticipo, non arrivavamo da un bel periodo, in termini di risultati. Questa vittoria, di conseguenza, ci ha permesso di rialzarci dopo una serie di cinque partite senza successi ed è stato importante perché ci ha permesso di riacquisire sicurezza nei nostri mezzi. Volevamo giocare questo tipo di gara e siamo felici di essere riusciti a interpretarla nella maniera corretta. Non era facile perché giocavamo contro una squadra molto forte, che era in lotta per il terzo posto in classifica, e uscire dal campo con i 3 punti è stata una grande iniezione di fiducia. Per noi è stato uno step importante per raggiungere i play-off, ma è stato ancora più importante per la consapevolezza di tutto il gruppo."

Sulla crescita personale: "Io, personalmente, quando ho avuto l’opportunità di andare ad allenarmi in Prima Squadra ho cercato di apprendere quante più cose possibili. Quando ti alleni con campioni del genere non puoi fare altro che imparare, focalizzandoti su ogni minimo dettaglio. Focalizzandomi sul mio ruolo, posso soffermarmi maggiormente su Szczesny, Perin e Pinsoglio e posso dire che ciò che mi ha sorpreso maggiormente è stato il livello di attenzione massima che riescono a mantenere per tutto l’arco dell’allenamento ed è un aspetto estremamente utile nel momento in cui scendi in campo per la partita. Il loro margine di errore è bassissimo. Questi sono sicuramente step importanti che dovrò fare nella mia carriera."

Sullo stile Juventus: "Vogliamo finire bene la stagione, dando tutto quello che abbiamo senza porci limiti. Viviamo il presente, giorno dopo giorno, per farci trovare pronti in qualsiasi contesto e contro qualsiasi avversario. Io sono qui alla Juve da quattro anni e questa maglia mi ha dato davvero tanto. Sono cresciuto come giocatore e come uomo. La filosofia di questa grande società, conosciuta in tutto il mondo, è una filosofia che va ben oltre il campo. La Juve è uno stile di vita. La cultura del lavoro è uno dei fondamenti del club e penso che chiunque faccia parte di questa grande famiglia debba esserne consapevole."