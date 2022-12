Juve, l’ultima tentazione di mercato: Isco a parametro zero

Il fantasista si è svincolato il 21 dicembre dal Siviglia e può accasarsi a parametro zero: i bianconeri ci pensano, ma serve un sacrificio

redazionejuvenews

Dopo la lunga e inedita pausa per lasciare spazio al Mondiale, stanno via via riprendendo i campionati. Oggi la Juventusgiocherà la sua ultima amichevole di preparazione, contro lo Standard Liegi, poi si tornerà a fare sul serio. Il 4 gennaio ci sarà la ripresa della Serie A, con la trasferta sul campo della Cremonese. Nel frattempo però sta per aprire ufficialmente la finestra invernale di mercato. E l'ultima tentazione per i bianconeri è Isco.

Il fantasista spagnolo si è svincolato a sorpresa dal Siviglia lo scorso 21 dicembre. Il suo nome inevitabilmente è finito sui taccuini di diversi direttori sportivi, vista l'occasione di prenderlo a parametro zero. Secondo Sportmediaset anche la Juve è in corsa per il trentenne, che ha vinto 5 Champions League con il Real Madrid (anche se non da protagonista). Il suo arrivo a zero potrebbe essere il primo colpo a effetto della nuova gestione, dopo la rivoluzione dei quadri dirigenziali.

Il centrocampista offensivo ha bisogno di rilanciarsi e rimettersi in gioco. Nelle sue ultime stagioni a Madrid Isco era stato praticamente una comparsa e a Siviglia evidentemente non ha ritrovato le giuste sensazioni. Allegri stravede per lui e lo accoglierebbe volentieri. Ma per arrivare a lui servirebbe un sacrificio. Uno degli indiziati è Weston McKennie, che piace ad alcuni club di Premier League.